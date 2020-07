Operazione antidroga a Napoli, sequestrati 17 kg di coca

Roma, 11 lug. (askanews) - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 17 chilogrammi di cocaina purissima, intercettando e ispezionando un autoarticolato sospetto proveniente dall'Olanda, grazie anche al cane antidroga Frisbee.I 17 kg di cocaina, divisa in 15 panetti ricoperti di plastica nera sigillati, erano nascosti dentro una borsa nascosta in un vano laterale del rimorchio. Sequestrati anche 20 Kg. di tabacco trinciato per sigarette, provenienti dal Lussemburgo. Arrestato l'autista, portato nel carcere di Poggioreale.La cocaina, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro.