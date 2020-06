Operazione antidroga a Palermo, 13 misure cautelari

Palermo, 10 giu. (askanews) - Con l'indagine denominata "Tornado", i carabinieri di Palermo hanno eseguito 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini tra aprile e giugno 2019, hanno consentito di acquisire le prove dei reati commessi da un gruppo criminale attivo nel quartiere "Sperone" di Palermo e di ricostruire l'articolazione di una piazza di spaccio.L'organizzazione poteva contare su "pusher" e "vedette" che operavano nel tratto di strada monitorato con turnazioni giornaliere per un'incessante attività di spaccio sempre secondo modalità ben collaudate e conosciute dai clienti che sapevano di poter trovare quello che cercavano ad ogni ora del giorno.Bastava un cenno, infatti, e lo spacciatore si avvicinava per vendere la droga o si appartava per recuperarla in un luogo adiacente.Un vero e proprio market di stupefacenti a cielo aperto in un'area che può essere considerata una delle piazze di spaccio più attive della Sicilia occidentale.