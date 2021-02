Palermo, anziani maltrattati in una casa di riposo: 4 arresti

Palermo, 22 feb. (askanews) - Scoperta dalla Guardia di Finanza a Palermo una casa di riposo "lager". Quattro persone (tre donne e un uomo) sono finite ai domiciliari con le accuse di maltrattamento, lesioni personali, e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.Le indagini, avviate grazie alla segnalazione di un'ospite della struttura, hanno consentito di documentare episodi di maltrattamento fisico e psicologico ai danni degli anziani. In meno di due mesi sono state registrate decine di episodi di vessazioni e angherie sugli ospiti che vivevano in uno stato di costante soggezione e paura.Ingiurie e minacce pesanti, violenze fisiche. I titolari della struttura dovranno anche rispondere del mancato rispetto delle norme anti-Covid. Disposto inoltre il sequestro della onlus che gestiva l'attività di assistenza residenziale, affidata a un amministratore giudiziario per assicurare la prosecuzione dell'attività.