Papa: è urgente rispondere alla crisi ecologica

Roma, 3 mar. (askanews) - "Che tipo di mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?". Inizia così il video-appello di Papa Francesco a partecipare alla Settimana Laudato Si', dal 16 al 24 maggio."E' una campagna globale in occasione del quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si' sulla cura della casa comune", dice in questo video diffuso dal Vaticano."Rinnovo il mio appello urgente a rispondere alla crisi ecologica - prosegue Francesco - il grido della terra e il grido dei poveri non possono più aspettare. Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore".