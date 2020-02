Previsioni meteo per domenica 01 marzo 2020

Nord: Maltempo con piogge, acquazzoni e qualche temporale. Neve sulle Alpi sopra i 1000-1200m. Migliora la sera da ovest. Temperature in calo, massime tra 9 e 13, superiori in Romagna. Centro: Peggiora a partire dalla Toscana con piogge sparse e acquazzoni, specie sui versanti tirrenici. Temperature in lieve diminuzione sui settori tirrenici, massime comprese tra 12 e 17. Sud: Soleggiato ma peggiora dalla sera su Campania e Sicilia con primi fenomeni. Temperature in aumento, massime comprese tra 18 e 23.