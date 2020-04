Previsioni meteo per domenica 12 aprile 2020

Nord: Cieli irregolarmente nuvolosi per nubi medio-alte, spesso anche compatte; qualche pioviggine possibile sulla Liguria nella notte. Temperature previste in calo, massime tra 21 e 24. Centro: Giornata con nuvolosità in progressivo incremento, specie in Toscana, ove ritroveremo delle pioviggini nel corso della serata. Temperature in calo, massime tra 22 e 25. Sud: Prosegue la fase di bel tempo con cieli sereni o al più velati su tutte le regioni. Temperature prevalentemente stazionarie, massime tra 20 e 24.