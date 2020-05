Previsioni meteo per domenica 31 maggio 2020

Nord: Nuvolosità variabile con schiarite anche ampie in pianura, tra tardo pomeriggio e sera instabilità a ridosso dei rilievi con temporali sulle Alpi marittime. Temperature in rialzo, massime tra 22 e 27. Centro: Schiarite anche ampie sulle regioni tirreniche, maggiore nuvolosità sulle Adriatiche, specie tra Marche e Abruzzo. Temperature in rialzo sulle Tirreniche, massime tra 21 e 26. Sud: Instabilità diurna a ridosso dei rilievi, con fenomeni specie sulla Calabria. Temperature stabili, massime tra 20 e 24.