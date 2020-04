Previsioni meteo per giovedì 02 aprile 2020

Nord: Condizioni di tempo bello e soleggiato su tutte le regioni. Scarsi annuvolamenti diurni sui rilievi. Temperature in aumento, frizzanti al mattino; massime tra 14 e 18. Centro: Sole un po' ovunque, salvo annuvolamenti irregolari sulla Sardegna per buona parte del giorno. Temperature in rialzo, massime comprese tra 15 e 20. Sud: Il tempo resta incerto; maggiori schiarite tra Campania, Molise e Gargano mentre le piogge si intensificano su Sicilia e settori ionici. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.