Previsioni meteo per giovedì 14 maggio 2020

Nord: Instabilità diffusa specie al Nord Ovest, con occasione per rovesci e temporali localmente intensi, maggiore variabilità altrove. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 26. Centro: Nubi irregolari al mattino sulla Toscana, schiarite dal pomeriggio. Sole protagonista altrove. Temperature in calo sulle Tirreniche, massime tra 23 e 29. Sud: Tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura pomeridiana sulla Sicilia. Temperature in calo sulle Tirreniche, massime tra 27 e 34.