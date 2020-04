Previsioni meteo per giovedì 16 aprile 2020

Nord: Si rinnovano condizioni di tempo stabile con sole prevalente. Da segnalare qualche innocuo annuvolamento basso al mattino sulla costa ligure. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24. Centro: Qualche foschia o nube bassa specie al mattino su Sardegna e regioni tirreniche, in prevalenza soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25. Sud: Tempo buono o discreto con qualche innocuo annuvolamento basso nelle ore più fresche lungo il Tirreno. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23.