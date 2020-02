Previsioni meteo per giovedì 20 febbraio 2020

Nord: Prevalente bel tempo e solo qualche velatura su gran parte dei settori per effetto dell'alta pressione. Temperature in aumento, massime tra 11 e 15. Centro: Locali addensamenti nuvolosi su Sardegna occidentale, Toscana e Umbria; tempo stabile e soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15. Sud: Condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni sotto l'egida dell'anticiclone; qualche nube in più solo sulla Calabria tirrenica. Temperature in generale aumento, massime tra 11 e 16.