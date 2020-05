Previsioni meteo per giovedì 28 maggio 2020

Nord: Nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in transito dal Nordest verso bassa Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, basso Piemonte. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 26. Centro: Variabilità al mattino, pomeriggio con molti rovesci e temporali su dorsale e tirreniche, localmente anche intensi. Temperature in lieve calo, massime tra 22 e 26. Sud: Nubi sparse e schiarite, tra pomeriggio e sera piovaschi in arrivo su Molise e Appennino campano. Temperature stabili, massime tra 21 e 25.