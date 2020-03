Previsioni meteo per lunedì 02 marzo 2020

Nord: Miglioramento con più sole sulle regioni di Nordovest, precipitazioni residue con ancora rovesci invece al Nordest. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 9 e 14. Centro: Piogge e temporali sparsi. Nevicate sull'Appennino fin verso i 1400-1500m. Tendenza a miglioramento a partire dai versanti Tirrenici. Temperature in calo, massime tra 11 e 16. Sud: Diffusa instabilità con molte nubi, piogge sparse ed acquazzoni anche a carattere temporalesco. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 17.