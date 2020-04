Previsioni meteo per lunedì 13 aprile 2020

Nord: Bel tempo prevalente salvo nuvolosità variabile su Friuli, est Veneto e Romagna accompagnata poi da venti orientali sino a forti. Temperature previste in calo, massime tra 18 e 24. Centro: Progressive schiarite su Toscana, nuvoloso altrove con piogge sparse più frequenti sulle regioni adriatiche, specie in Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 17 e 23. Sud: Schiarite su Sicilia e Calabria, nubi altrove con piogge sulla Puglia e tra Campania e Basilicata. Temperature in calo, massime tra 17 e 23.