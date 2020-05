Previsioni meteo per martedì 05 maggio 2020

Nord: Tempo ovunque stabile e asciutto, qualche nube in più attesa al mattino su basse pianure di Veneto e Lombardia. Temperature in generale calo, massime tra 20 e 23. Centro: Mattinata nuvolosa su regioni adriatiche, dal pomeriggio schiarite via via più ampie; bello sulle Tirreniche. Temperature in calo sulle adriatiche, massime tra 20 e 26. Sud: Nuvolosità irregolare su Molise e Puglia, con occasione per qualche piovasco in giornata, sole protagonista altrove. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 25.