Previsioni meteo per martedì 16 giugno 2020

Nord: Spiccata variabilità con piogge e qualche temporale in marcia dal Nordovest al Triveneto ed Emilia Romagna, in attenuazione serale in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 24 e 28. Centro: Schiarite al mattino, instabile dal pomeriggio sulle zone interne con temporali in locale sconfinamento alle Marche. Temperature stabili. massime tra 24 e 27 . Sud: Schiarite prevalenti, salvo lieve instabilità diurna sull'alta Puglia con qualche temporale sul Gargano. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.