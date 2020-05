Previsioni meteo per martedì 26 maggio 2020

Nord: Bel tempo prevalente salvo locali addensamenti cumuliformi al pomeriggio sui rilievi specie del Triveneto. Temperature in lieve aumento, massime tra 24 e 28. Centro: Tra nubi sparse e schiarite con addensamenti maggiori su Adriatiche e Appennino con qualche isolato piovasco pomeridiano. Temperature in lieve calo, massime tra 22 e 26. Sud: Variabilità su dorsale e zone interne con qualche isolato fenomeno pomeridiano; più asciutto e soleggiato sulle coste. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25.