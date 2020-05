Previsioni meteo per mercoledì 13 maggio 2020

Nord: Addensamenti tra Alpi e alta Val Padana, schiarite altrove. Entro sera peggiora al Nordovest con piogge e temporali in estensione all'alto Triveneto. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27. Centro: Sole offuscato dal transito di stratificazioni alte, nubi più compatte la sera in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30. Sud: Sole offuscato dal transito di velature e stratificazioni alte, più frequenti sulle aree tirreniche. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32, superiori in Sicilia.