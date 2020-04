Previsioni meteo per sabato 04 aprile 2020

Nord: Giornata caratterizzata da tempo ovunque stabile e soleggiato, qualche nube innocua nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Temperature in lieve rialzo; massime tra 17 e 19. Centro: Bella giornata con tempo stabile e ampiamente soleggiato, cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore rialzo, massime comprese tra 16 e 21. Sud: Bella giornata di sole su gran parte delle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sulle Ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 20.