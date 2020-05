Previsioni meteo per sabato 09 maggio 2020

Nord: Giornata nel complesso stabile e asciutta, dalla sera peggiora al Nord Ovest con i primi fenomeni tra Liguria e Piemonte. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27. Centro: Nuvolosità in aumento specie sulle regioni tirreniche, dove non si esclude qualche debole piovasco, meglio sulle Adriatiche. temperature stabili, massime tra 24 e 29. Sud: Tempo ovunque stabile e asciutto, qualche nube in più sulle regioni tirreniche, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 27.