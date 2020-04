Previsioni meteo per sabato 11 aprile 2020

Nord: L'alta pressione non molla la presa, a garanzia di una Pasqua caratterizzata da cieli sereni su tutte le regioni. Temperature senza particolari variazioni, massime tra 22 e 27. Centro: Pasqua in compagnia dell'alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature superiori alle medie stagionali, massime comprese tra 22 e 27. Sud: Prosegue la fase primaverile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature in generale lieve aumento, massime tra 19 e 21.