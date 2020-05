Previsioni meteo per sabato 16 maggio 2020

Nord: Nuvolosità variabile, con ampie schiarite nel pomeriggio sulle basse pianure di Veneto e Lombardia, instabilità diurna sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime tra 25 e 30. Centro: Mattinata asciutta, nel pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi. Temperature stabili, massime tra 26 e 30. Sud: Sole ancora protagonista ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura in transito nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve flessione, massime tra 28 e 34.