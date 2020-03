Previsioni meteo per sabato 21 marzo 2020

Nord: Cieli molto nuvolosi o coperti con associate precipitazioni, in genere di debole entità; neve oltre i 1000m sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Centro: Nuvolosità in graduale aumento, con deboli piogge sparse dalla sera; neve in Appennino oltre i 1300-1500m. Temperature senza variazioni, massime tra 15 e 20. Sud: Velature in transito, specie dal pomeriggio; cieli coperti in Sicilia e Calabria con qualche pioggia dalla sera. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 14 e 18.