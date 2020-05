Previsioni meteo per sabato 23 maggio 2020

Nord: Nuvolosità variabile, a tratti irregolare al mattino specie sul basso Veneto, tra pomeriggio occasione per ampie schiarite ovunque. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 28. Centro: Maggiori annuvolamenti specie in mattinata sulle regioni adriatiche, con qualche piovasco a ridosso dei rilievi, meglio altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 28. Sud: Tempo stabile e soleggiato, in serata nubi in aumento su Puglia garganica, con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 23 e 27.