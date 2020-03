Previsioni meteo per sabato 28 marzo 2020

Nord: Sulle zone di pianura ampie schiarite fino al pomeriggio, tendenza al peggioramento a partire dai settori alpini con piogge entro sera. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Centro: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti diurni e serali sulle zone interne. Peggiora in Sardegna. Temperature in lieve rialzo, massime tra 17 e 21. Sud: Schiarite alternate a nubi irregolari, più compatte sui settori interni ma generalmente senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.