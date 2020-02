Previsioni meteo per sabato 29 febbraio 2020

Nord: Instabile al mattino con piogge sparse tra Levante ligure e Nord Est. Più asciutto altrove, migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 11 e 15. Centro: La perturbazione in transito porta qualche pioggia o breve acquazzone specie sui settori tirrenici. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Sud: Inizialmente soleggiato ma peggiora con qualche pioggia in Campania. Temperature in aumento specie in Sicilia, massime tra 17 e 22.