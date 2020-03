Previsioni meteo per venerdì 06 marzo 2020

Nord: Residui fenomeni al mattino sull'Emilia Romagna ma in graduale attenuazione. Più stabile e soleggiato invece sui rimanenti settori. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 11 e 14. Centro: Instabile su Adriatiche e Sardegna centro occidentale con delle precipitazioni sparse. Più asciutto invece sui rimanenti settori. Temperature in calo, massime tra 11 e 16. Sud: Tempo instabile al Sud con piogge, acquazzoni e qualche temporale. Neve in Appennino. Temperature in diminuzione, massime 13 e 17.