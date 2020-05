Previsioni meteo per venerdì 08 maggio 2020

Nord: Bel tempo ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per il transito di velature, a tratti compatte, in giornata. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 23 e 27. Centro: Tempo ovunque stabile e asciutto, nubi alte in transito nel corso della mattinata, aperture più convinte dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28. Sud: Alta pressione protagonista, a garanzia di una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27.