Previsioni meteo per venerdì 12 giugno 2020

Nord: Dopo un avvio di giornata buono, peggiora dal pomeriggio con rovesci e temporali specie sulle regioni di Nord Ovest e sull'Emilia. Temperature in generale aumento, massime tra 24 e 28. Centro: Instabilità in graduale aumento sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali specie nel pomeriggio; meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 29. Sud: Giornata con sole protagonista ovunque, qualche innocua velatura in transito tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento, massime tra 27 e 30.