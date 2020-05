Previsioni meteo per venerdì 15 maggio 2020

Nord: Nubi alternate a schiarite, tra pomeriggio e sera instabilità in aumento sul Piemonte, con temporali sparsi sui rilievi e sulle pedemontane. Temperature in generale lieve rialzo, massime tra 23 e 26. Centro: Prevalenza di tempo stabile e soleggiato; instabilità diurna a ridosso dei rilievi dell'Umbria. Temperature in stabili, massime tra 24 e 30. Sud: Giornata con sole protagonista, qualche velatura in transito nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 29 e 34.