Previsioni meteo per venerdì 20 marzo 2020

Nord: Nuvolosità diffusa e qualche pioggia tra la notte e le prime ore del mattino, specie in Lombardia; tendenza a schiarite. Temperature in diminuzione, massime tra 14 e 17. Centro: Nuvolosità irregolare, più consistente su Sardegna versante adriatico; qualche piovasco su aree interne e Marche dal pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 19. Sud: Velature in transito, specie dal pomeriggio; cieli coperti in Sicilia con qualche sporadica pioviggine. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18.