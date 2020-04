Previsioni meteo per venerdì 24 aprile 2020

Nord: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sulle Alpi Marittime. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 26. Centro: Prevale il sole sulle zone peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi in generale aumento dalla sera sulle regioni tirreniche. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24. Sud: Alta pressione in rinforzo, a garanzia di una giornata con sole protagonista su gran parte delle regioni. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 21.