Prima infermiera vaccinata: lo dico col cuore vacciniamoci tutti

Roma, 27 dic. (askanews) - "Con profondo orgoglio e senso di responsabilità ho fatto il vaccino, piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi; sono qui oggi come cittadina e infermiera, a rappresentare tutti gli operatori sanitari che hanno deciso di credere nella scienza. Ho toccato con mano cosa vuol dire combattere questo virus stando dall'inizio dell emergenza in prima linea".Così l'infermiera Claudia Alivernini, tra i primi vaccinati contro il Covid-19 allo Spallanzani di Roma."È stato doloroso assistere alle sconfitte che il virus ha causato ma oggi è un giorno importante e decisivo, scienza e medicina sono l unico mezzo, insieme al senso civico di ognuno che ci permetteranno di uscire vittoriosi da questa battaglia così dura, lo dico con il cuore, vacciniamoci, per noi e per la comunità".