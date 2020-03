Primo caso di coronavirus in Vaticano: sanificati gli ambienti

Roma, 6 mar. (askanews) - Primo caso di positività da nuovo coronavirus in Vaticano. Con una comunicazione, la sala stampa della Santa Sede ha affermato che "sono stati sospesi temporaneamente tutti i servizi ambulatori della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti".Il direttore della sala stampa, Matteo Bruni, ha confermato la "positività a COVID-19 riscontrata ieri in un paziente". "Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso".Il Vaticano conferma inoltre di aver "avviato i protocolli sanitari previsti" e "informato le competenti autorità italiane".Nei giorni scorso anche il Papa, in seguito a una leggera influenza, avrebbe effettuato il tampone - secondo quanto riferito dal Messaggero - e sarebbe risultato negativo. Ma la notizia non era stata confermata nè smentita dal Vaticano.