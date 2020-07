Roma, 24 lug. (askanews) - Record di cuccioli allo zoo di Dacca, capitale del Bangladesh: zebre, giraffe, gnu, asini, struzzi e pavoni conoscono una crescita delle nascite. Per i veterinari, merito del Covid 19.Per il dottor Nurul Islam, veterinario dello zoo, "l'assenza di visitatori significa che gli animali si nutrono meglio e si riproducono in tranquillità. Abbiamo parti di giraffe, zebre, gnu, asini, e per gli uccelli uova di emu, struzzi e pavoni".