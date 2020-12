Recovery Plan, Bassetti: mi aspettavo 100 mld, non 9 a Sanità

Roma, 9 dic. (askanews) - "Se si pensa che di tutti quei fondi solo il 4% si mette nella sanità, vuole dire che non abbiamo capito niente ed è grave perché una lezione come quella che abbiamo subito negli ultimi 10 mesi non averla imparata, veramente, non so se la impareremo mai dopo quello che è capitato. Io mi aspettavo 100 miliardi sulla sanità, mi aspettavo di rimodernare i nostri ospedali, mi aspettavo di triplicare i posti in terapia intensiva, mi aspettavo di mettere più infermieri, più medici, di mettere soldi nelle università, nella ricerca scientifica, tutto questo non c'è stato, bene": è la dura critica dell'infettivologo Matteo Bassetti, in video-collegamento con l'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, commentando lo stanziamento di appena 9 miliardi per la Sanità nella bozza del Recovery Plan.