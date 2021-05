Riaperture, Parchi a tema: "15 giugno? Non del tutto soddisfatti"

Roma, 18 mag. (askanews) - L'Associazione Parchi Permanenti Italiani aderente a Confindustria esprime moderata soddisfazione per l'anticipo della riapertura dei parchi tematici al 15 giugno. Il provvedimento arriva a una settimana dal flash-mob organizzato dall'Associazione in Piazza del Popolo a Roma, con mascotte e personaggi dei cartoni animati.Giuseppe Ira, Presidente Associazione Parchi Permanenti Italiani e Leolandia (BG) dichiara: "Abbiamo appreso dagli organi di stampa che la cabina di regia ha previsto la riapertura dei parchi permanenti il 15/6, anticipandola di 15 giorni rispetto alla data originaria. Questo provvedimento lenisce in parte le nostre sofferenze. Ci auguriamo che il Governo confermi anche i ristori e le agevolazioni fiscali che non sono mai arrivati ad un settore chiuso da ottobre 2020".Il comparto, che conta circa 230 aziende, è stato fino ad oggi tra i più colpiti dalla crisi, con perdite tra il 70 e l'80%, non solo a causa della perdurante chiusura, ma anche a causa degli ingenti costi fissi legati alla manutenzione delle strutture (attrazioni, spazi verdi, scenografie, ecc ) e al mantenimento degli animali. A ciò va aggiunta la sistematica assenza di ristori e di agevolazioni fiscali, a differenza di quanto avvenuto per altri settori altrettanto colpiti dalla crisi.