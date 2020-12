Ricerca, il messaggio di Cartabia alle giovani generazioni

Milano, 10 dic. (askanews) - Con 300 utenti stabilmente connessi online, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021 della Scuola Superiore Sant Anna di Pisa. Momento clou il conferimento del dottorato honoris causa in Law a Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale.Cartabia, ha spiegato il professor Gianluigi Palombella, è stata scelta anche come simbolo degli ex allievi della Scuola che sono diventati grandi personaggi della società e delle istituzioni italiane."A Marta Cartabia ci leghiamo oggi soprattutto per il suo lavoro di connessione ai grandi ideali europei, di internazionalizzazione nello sguardo che ha dato soprattutto al diritto come giudice della corte costituzionale e come presidente della Corte".La professoressa Cartabia ha incentrato la sua lectio magistralis sull importanza decisiva del maestro, richiamando come filo conduttore il ruolo di Virgilio per Dante nella Divina Commedia."Io credo che anche l'università sia sottoposta a una grandissima prova in questo periodo della pandemia che non è soltanto legato all aver dovuto reinventare la didattica a distanza, ma alla insicurezza profonda, esistenziale, in cui soprattutto i più giovani si trovano. L'università deve riscoprire il valore che per le giovani generazioni hanno i maestri. Dobbiamo renderci disponibili con tutte le nostre energie intellettuali e affettiva ad accompagnare una generazione che è particolarmente provata".