Rifiuti speciali da Napoli all'Africa: sequestrate 42 tonnellate

Milano, 28 lug. (askanews) - Al porto di Napoli sono state sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, in quattro container diretti in Nigeria e Burkina Faso. Il sequestro è frutto di diverse operazioni dei funzionari delle Dogane di Napoli 1, insieme con i militari Guardia di Finanza di Napoli. I container sulla base della documentazione avrebbero dovuto contenere effetti personali e masserizie; invece nascosti da alcune macchine e da fusti di indumenti usati ed in pessimo stato di conservazione, c'erano elettrodomestici e pneumatici fuori uso, balle di indumenti e scarpe non sanificati, oltre a 175 batterie per auto ed accumulatori per ripetitori telefonici non dichiarati e probabilmente rubati.Il carico avrebbe fruttato oltre 150mila euro. Denunciati all'Autorità Giudiziaria 12 responsabili per falsità ideologica, traffico illecito di rifiuti, ricettazione e violazioni al Testo Unico Ambientale.