Ristoratori Tni Italia bloccano la A1, auto investe manifestante

Roma, 19 apr. (askanews) - All'insegna dell'hashtag "blocchiamo l'Italia" i ristoratori di Tni si sono dati appuntamento alle 11 grazie al passa parola su Facebook e hanno bloccato l'autostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, ancora una volta in segno di protesta contro il Governo. E per superare il "blocco" un'auto ha cercato di forzare il tratto, investendo un manifestante. Poi è fuggita. La scena è stata ripresa da alcuni manifestanti e le immagini sono state diffuse sui canali sociale di Tni Italia.Circa 400 ristoratori si sono riuniti allestendo anche alcuni tavolini all'aperto in segno di protesta contro la decisione di fare riaprire a partire dal 26 aprile soltanto quei bar e ristoranti che hanno un dehors, uno spazio all'esterno. Attorno ai ristoratori una lunga coda di auto, rimaste bloccate in entrambi i sensi.