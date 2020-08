Roma, confiscati beni per 11 milioni a famiglia di pregiudicati

Milano, 21 ago. (askanews) - La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato un patrimonio milionario, di circa 11 milioni di euro, ad una famiglia di pregiudicati calabresi.Il provvedimento riguarda beni mobili e immobili della famiglia, marito moglie e due figli, che hanno accumulato a vario titolo numerose condanne per furto, truffa, contrabbando, riciclaggio, ricettazione e altri reati commessi, anche in forma associativa, nella provincia di Roma.Gli inquirenti hanno sottolineato oltre la pericolosità sociale, i modesti redditi dichiarati rispetto al tenore di vita elevatissimo: esclusivi club nelle più rinomate località marittime, raggiunte a bordo di una lussuosa barca a vela che è stata colpita dalla confisca, oltre a 24 fra ville, appartamenti e terreni, 60 auto, conti correnti, quote societarie e l'intero patrimonio di 9 società, un noto locale della movida romana in zona Tiburtina e 100 mila euro in contanti.