Roma, Gdf confisca 6 imprese del clan Fasciani di Ostia

Roma, 27 giu. (askanews) - Confiscate a Ostia in via definitiva 6 imprese costituite dal clan Fasciani per la gestione del Faber Village, uno degli stabilimenti più famosi del litorale laziale. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno inferto un duro colpo al clan eseguendo la confisca, disposta dalla Corte di Appello capitolina, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il provvedimento, divenuto definitivo per effetto di pronunce della Corte di Cassazione, rappresenta la conclusione dell'operazione Tramonto , coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai Finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale e del II Gruppo di Ostia.Nel marzo 2014 le Fiamme Gialle avevano proceduto all'arresto di 16 persone, tra cui il boss Carmine Fasciani, per intestazione fittizia di beni, aggravata dal metodo mafioso, e al sequestro di varie società. Per tali fatti Fasciani è stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione.Il clan si era insinuato e radicato nell'economia legale attraverso la costituzione - per il tramite di compiacenti "prestanome" - di aziende attive nei settori della ristorazione, della gestione di stabilimenti balneari e delle discoteche.