Roma, gratis +35% di tavoli esterni e dehors per bar e ristoranti

Roma, 22 mag. (askanews) - Ora è ufficiale: da lunedì 25 maggio a Roma bar, ristoranti e altri esercizi che somministrano alimenti e bevande potranno occupare gratuitamente il suolo pubblico con dei dehors o arredi esterni, fino a un massimo di un +35%. I ristoratori saranno esonerati dal pagamento del Cosap, il canone di occupazione del suolo pubblico, per tutto il 2020.È il cuore della misura straordinaria approvata dalla Giunta capitolina, per rilanciare il settore, oltre che aiutare il commercio e il turismo, dopo le chiusure prolungate per il lockdown. La norma è applicabile da subito - fa sapere il Campidoglio - dopo la delibera, che anticipa gli effetti fino alpassaggio in Assemblea Capitolina.Dopo il vaglio dell'Aula, il provvedimento sarà esteso anche alle strutture ricettive alberghiere."È una delle nostre ricette per rilanciare il tessuto produttivo di Roma: ampliare gli spazi esterni a disposizione dei locali consentirà di bilanciare la riduzione di quelli interni, dovuta all'obbligo di distanziamento fisico - ha commentato la sindaca Virginia Raggi - Una soluzione rapidissima, considerato che prima l'iter delle concessioni poteva durare mesi e mesi, soprattutto nell'area del Centro Storico".