Roma, "Non si tocca la Famiglia":no a genitore 1 e genitore 2

Roma, 20 gen. (askanews) - No a genitore 1 e genitore 2. L'Associazione "Non si Tocca la Famiglia" scende in campo, al Viminale, con un sit-in (pochi ipresenti) dopo aver consegnato le migliaia di firme dellaPetizione lanciata per dire "no" al provvedimento che indica"genitore 1" e "genitore 2". Spiega Giusy D'amico, presidentedell'Associazione non si Tocca la Famiglia:"Siamo qui perché siamo convinti che questa posizione sia unaposizione ideologica di fronte alla quale ci opponiamo perché vaa demolire e a contrastare quello che secondo noi è il fondamentodell'umano: cioè che i bambini nascono da un padre e da una madree che non vi è identità senza origine. Per cui pensiamo siaimportante continuare a tenere deste le coscienze sul fondamentoantropologico che ci ha contraddistinto da secoli. Noi pensiamosia importante essere qui e dare testimonianza sul fatto che ibambini nascono da una madre e da un padre e continueremo aripeterlo".