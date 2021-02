Roma, Raggi: grande sostegno da Beppe ma M5S ha voto online

Roma, 23 feb. (askanews) - "Quello di Beppe (Grillo, ndr) è un grande sostegno. Poi chiaramente le nostre regole che sono chiare, ci sono delle votazioni, io non mi sottraggo di certo".Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi ad Askanews a margine di un'iniziativa con il rieletto presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Corviale, dove sorgerà il nuovo campo di gioco dell'Associazione "Calcio Sociale"."Ho annunciato la mia volontà di ricandidarmi già a agosto dello scorso anno, credo sia un percorso molto lineare, fatto in massima trasparenza, senza mai nascondere nulla, e vado avanti con trasparenza come credo sia giusto", ha aggiunto la sindaca."Che cosa dico ai dissidenti M5S? Noi stiamo tutti continuando a lavorare perché, ricordo a me per prima, abbiamo ricevuto un mandato importante nel 2016 - ha concluso - quel mandato lo dobbiamo continuare a onorare e portare a termine continuando a lavorare nell'interesse della nostra città che stiamo amministrando. Da questo punto do vista mi sembra ci siano molta solidità, compattezza e serietà".