Sala: per Fase 2 basarsi su situazione ospedali no numeri Regione

Milano, 24 apr. (askanews) - "Io non voglio drammatizzare nè dare false tranquillità. Dico che se le nostre riflessioni sull'aprire e chiudere si basano sul numero di contagi che si vedono alla sera, peggio mi sento. Bisogna basarsi sulla situazione che vedono i nostri ospedali, i medici di base e sulle criticità rispetto alla cura". A dirlo nel suo consueto messaggio sui social il sindaco di Milano che, per il secondo giorno consecutivo, è tornato sui numeri dei contagi in città. "Non voglio intestardirmi sui numeri o andare avanti con battaglie di principio - ha premesso - ma dovete permettermi di tornare sul tema del numero dei contagi e successivamente dei potenziali immuni. Il dato a ieri dei contagiati dall'inizio è pari a 7.221 che, diviso un milione e 400mila abitanti, fa lo 0,5%. La scienza ci dice, invece, che quel numero è intorno al 15-20%".Sala, poi, richiamando i commenti del Carroccio alla sua richiesta di chiarimenti sui contagi, ha aggiunto: "Qualche rappresentante della Lega ha cercato di ridicolizzarmi dicendo che invento i numeri. No, non invento numeri parlo con medici e scienziati, leggo, studio, parlo con altri sindaci nel mondo. Per esempio vedo che a New York city sono stati fatti test a campione nei supermarket e qualche giorno fa erano al 21% degli immuni.Questa è la realtà. Per cui il re è nudo".