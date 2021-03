Milano, 5 mar. (askanews) - E' rimasto bloccato in autostrada per tre ore, a causa di un incidente. Poi è sceso dal pulmino e ha fermato un motociclista chiedendogli un passaggio per portarlo a Sanremo. Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo e in modo rocabolesco al Festival di Sanremo dove ha raccontato l'accaduto in diretta, sul palco dell'Ariston. "Per fortuna il proprietario della moto era anche milanista", ha scherzato.L'attaccante del Milan ha anche girato un video a bordo della moto.