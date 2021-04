Scendono casi e decessi, ma terapie intensive piene in 12 regioni

Milano, 22 apr. (askanews) - Meno positivi e morti, ma terapieintensive ancora in allarme e l'incognita delle conseguenze delleriaperture a pesare sul futuro. Il report settimanaleindipendente sulla pandemia in Italia stilato da Gimbe fotografauna situazione in miglioramento, ma ancora a rischio.I nuovi casi sono diminuiti del 7,8%: si parla comunque di oltre90mila casi in una settimana, a conferma di quanto lacircolazione del virus sia ancora sostenuta; i morti per Covid-19sono stati 2.545 in 7 giorni, con un calo del 17,5%.Diminuisce la pressione sugli ospedali, ma anche in questo caso inumeri assoluti restano alti con 3.151 posti letto occupati interapia intensiva e con 12 Regioni in cui la soglia disaturazione supera il 30%.Accelera la campagna vaccinale: nelle ultime 3 settimane ilnumero di dosi inoculate è aumentato del 35,5%. La media mobile a7 giorni delle somministrazioni rimane però a quota 315.506 algiorno: oltre 180 mila in meno delle 500 mila previste dal Pianodel governo per metà aprile.