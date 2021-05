Milano, 3 mag. (askanews) - A Milano migliaia di tifosi hanno invaso le strade della città per festeggiare lo scudetto dell'Inter, campione di Italia dopo 12 anni senza vittorie.Una festa che dopo i caroselli in macchina, le bandiere sventolate dai finestrini in giro per tutta Milano, è esplosa in piazza Duomo, dove migliaia di tifosi si sono riuniti senza rispetto per il distanziamento in una Regione diventata zona gialla da solo una settimana e che conta ancora oltre 1.000 contagi ogni 24 ore.