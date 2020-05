Scuola, Azzolina: "A settembre si torna in classe". Caos precari

Roma, 26 mag. (askanews) - "A settembre si torna in classe, si torna tra i banchi, come è giusto che sia". La conferma arriva dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina che ha anche annunciato che il Comitato tecnico scientifico risponderà a una serie di domande e studierà insieme al ministero le linee guida per il rientro in Aula.Intanto, dopo l'accordo raggiunto nella notte in governo sull'inserimento dei precari nelle classi già da settembre, Azzolina ha confermato: "Il concorso verrà fatto dopo l'estate, aggiorneremo le graduatorie provinciali, i precari che vinceranno il concorso potranno essere assunti con retrogradazione della data; ci sarà una prova scritta che garantirà il merito". A inizio anno, dunque, saranno chiamati ad occupare le cattedre disponibili nelle scuole secondarie 32.000 insegnanti sulla base delle attuali graduatorie. In autunno, o comunque quando la situazione epidemiologica lo permetterà, sarà svolto il concorso con una prova scritta, non il quiz a crocette.Ma i sindacati non ci stanno. "Il nuovo anno si aprirà con un quarto dei docenti precari, almeno 200mila, a cui si aggiungono i 32mila attuali", denunciano.